Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, Landkreis Tuttlingen) Einbruch in Firma für Automobiltechnik - Polizei bittet um Hinweise (20. - 21.02.2021)

Dürbheim, Landkreis Tuttlingen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend, sind unbekannte Täter in eine Firma für Automobiltechnik in der Straße "In Breiten" eingedrungen und haben darin vier Getränke- und Süßigkeitenautomaten aufgebrochen. Zudem hebelten die Einbrecher verschiedene Zwischentüren auf und durchsuchten Räume und Schränke nach Wertsachen. Was die Täter genau entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei Spaichingen (07424 9318-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

