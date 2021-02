Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/Lkr. KN) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (20.02.2021)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 1000,- Euro hat ein Autofahrer am Samstag den 20.02.21 in der Zeit von 09.05 Uhr - 09.45 Uhr auf einem Stellplatz in der Straße Kapellenweg 7 in Radolfzell verursacht. Ein Unbekannter fuhr vermutlich beim Wenden gegen einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Am beschädigten Fahrzeug konnten helle Farbantragungen festgestellt werden.

Personen, die Hinweise zum Unfall oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 950660, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell