Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) Abkommen von der Fahrbahn (26.01.2021)

Engen (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden in Höhe von über 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 19.00 Uhr auf der L 190 ereignet hat. Eine 27-jährige Seat-Fahrerin war von Weiterdingen in Richtung Welschingen unterwegs, als sie infolge Glätte nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzleitplanke prallte. Der Seat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

