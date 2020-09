POL-KN: (TUT-Nendingen) Zeugenaufruf zur Zerstörung eines Feldkreuzes (21.08.2020 - 31.08.2020)

Polizeipräsidium Konstanz

Zeugen sucht die Polizei zur Beschädigung und zur Zerstörung eines neu aufgestellten Feldkreuzes, das durch einen Privatmann auf dessen eigenem Wiesengrundstück im Bereich Hummerstalhalde oberhalb der Landesstraße 277 zwischen Tuttlingen und Nendingen errichtet wurde. Nachdem unbekannte Tatverdächtige das Holzkreuz bereits am Wochenende vom 21.08.2020 bis 23.08.2020 mit einem Sägewerkzeug angingen und schwer beschädigten, wurde der Stamm des Feldkreuzes in der Nacht zum Montag, dem 31.08.2020 am unteren Stammende angesägt, unter Zuhilfenahme eines Kraftfahrzeugs mit Zugwerkzeugen umgestürzt und dabei irreparabel zerstört. Die Erstellungskosten für das Feldkreuz betrugen etwa 10.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen fand die Errichtung des Feldkreuzes im örtlichen Bereich nicht nur Zustimmung.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zu dem zur Tatausführung benutzten Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

