Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wolterdingen - Hammereisenbach /VS) Scheibe von Radlader eingeschlagen (04.08.2020 - 05.08.2020)

Donaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem Radlader, die unbekannte Tatverdächtige im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen an einer Straßenbaustelle an der Landesstraße 180 zwischen Hammereisenbach und Wolterdingen begingen. Die Täter schlugen vermutlich mit einem größeren Stein die linke Seitenscheibe des Radladers ein. Bislang ist noch nicht geklärt, ob die Tatverdächtigen irgendwelche Gegenstände aus dem Führerhaus der selbstfahrenden Arbeitsmaschine entwendeten. Im Bereich dieser Baustelle wurden in letzter Zeit mehrfach Sachbeschädigungen und Diebstähle verübt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder durch diese benutzte Fahrzeuge geben können, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

