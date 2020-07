Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahndungsrücknahme zu der am 16.07.2020 ausgestrahlten Vermisstenfahndung

Konstanz (ots)

Die am Donnerstag verbreitete Personenfahndung nach einem 50-jährigen Mann aus Konstanz wurde von der Polizei eingestellt. Der Mann wurde am Samstag in Konstanz aufgefunden.

Pressemeldung vom 16.07.2020

Konstanz (Konstanz) 50-jähriger Mann vermisst Seit dem 26. Juni wird ein 50-jähriger Mann aus Konstanz vermisst. Von dem Mann, der freiwillig in der Psychiatrie in Konstanz untergebracht ist, fehlt seitdem jede Spur. Zuletzt wurde er im Stadtgebiet Konstanz gesehen. Der 50-Jährige hat sein Handy zurückgelassen und verfügt über kein Bargeld. Er ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Der Mann ist etwa 190 cm groß, hat eine kräftige Statur und kurze, blonde Haare. Hinweise werden an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

