POL-KN: (A81 Rottenburg/Bondorf) Getunter BMW mit zahlreichen Mängeln 7.7.20, 20 Uhr

Rottenburg/Bondorf (ots)

Einen aufgemotzten BMW haben Beamte des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil an der Autobahnanschlussstelle Rottenburg/Bondorf am Dienstagabend unter die Lupe genommen. An dem Fahrzeug waren zahlreiche unzulässige Veränderungen vorgenommen worden. Das 13 Jahre alte Coupé hatte nur wenige Zentimeter Bodenfreiheit und an der Karosserie waren rundum unzulässige Spoiler montiert. Das vordere Kennzeichen war nicht angeschraubt, sondern hielt nur mit Magneten und war zudem unzulässiger Weise mit Stoff abgedeckt. Der 43-jährige Besitzer aus dem Kreis Waldshut wird nun wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis angezeigt. Er muss die Mängel an seinem Fahrzeug zudem auf seine eigenen Kosten beheben lassen.

