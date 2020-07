Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Zimmern) Klärung von Sachbeschädigungen durch Graffiti (12.04.2020)

Immendingen (ots)

Klären konnten die beim Polizeiposten Immendingen tätigen Polizeibeamten mehrere Farbschmierereien, die in der Nacht zu Sonntag, 12.04.2020 im Ortsteil Zimmern begangen wurden. Zunächst unbekannte Täter besprühten in dieser Nacht ein Bahnwartehäuschen an den Bahngleisen in der Dorfstraße, die über die Donau führende Holzbrücke in der Dorfstraße und die Geschwindigkeitsmessanlage in der Schwarzwaldstraße. Der Tatverdacht richtet sich gegen drei Heranwachsende im Alter von jeweils 20 Jahren.

