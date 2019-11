Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeitungsbote hat Raubüberfall vorgetäuscht

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 13. September, zeigte ein 65-jähriger Zeitungsbote bei der Polizei einen Raubüberfall an (siehe Pressemitteilung der Polizei Gelsenkirchen vom 13.09.2019, 11.24 Uhr). Der Überfall auf der Laarstraße in Bismarck hat aber nicht stattgefunden. Das kam jetzt bei den polizeilichen Ermittlungen heraus. Der Senior hatte die Geschichte frei erfunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat. Unsere ursprüngliche Pressemeldung zu dem Fall finden Sie hier: http://url.nrw/4oD.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell