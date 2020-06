Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfallflucht (25.06.2020)

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am Donnerstagvormittag im Zeitraum von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr in der Straße "Im Grund" gegenüber der Einmündung des Lenauweges in die Straße "Im Grund" ereignete. Der Lenker eines unbekannten Kraftfahrzeugs, vermutlich ein Lkw, streifte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des dort geparkten, schwarz lackierten Seat Ibiza mit Tuttlinger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

