POL-KN: Weitere Ergänzung zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 28.05.2020 nach dem Tod einer 39-Jährigen.

Nach dem Tod einer 39-jährigen Frau am gestrigen Donnerstag in VS-Schwenningen (wir berichteten bereits) ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft inzwischen wegen eines Tötungsdeliktes. Die 39-Jährige Mutter dreier Kinder war gestern gegen 10.30 Uhr mit durch stumpfer Gewalt verursachten schweren Kopfverletzungen in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Ein dringender Tatverdacht richtet sich gegen den 49-Jährigen ehemaligen Lebensgefährten der Frau. Der Mann wurde heute Mittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Haftrichter des Amtsgerichts Villingen vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die den Tatverdächtigen gestern Vormittag zwischen 9.15 Uhr und 10.00 Uhr gesehen haben, wie er zu Fuß vom Tatort in der Schramberger Straße in Richtung Schwenninger Innenstadt unterwegs war und hierbei eine rote Tasche mit sich führte. Insbesondere der Verbleib der Tasche ist für die weiteren Ermittlungen sehr relevant. Für die Suche nach dieser Tasche setzt die Polizei auch eine unbemannte Drohne ein.

Zeugen, die zur genannten Zeit einen Mann beobachtet haben, der eine rote Tasche mit sich führte oder die sogar einen entsprechenden Hinweis zum Verbleib einer solchen Tasche geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat VS-Villingen, Tel. 07731 888333 oder 07721 601-300, in Verbindung zu setzen.

