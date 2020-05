Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an einem Maserati (18.05.2020)

Triberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, im Parkhaus in der Kreuzstraße begangen wurde. Unbekannte zerkratzten einen dort geparkten grauen Maserati Quattroporte am vorderen linken Kotflügel. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg, Tel. 07722 / 916071-0, in Verbindung zu setzen.

