Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht - silberner Kleinwagen gesucht (04.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr am Montag gegen 14.15 Uhr der Fahrer eines silbernen Kleinwagens davon. Zuvor befuhr der Unbekannte die Wöhrdenbrücke auf dem linken Fahrstreifen. Kurz vor Ende der Brücke wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und übersah hierbei den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lkw eines 53-Jährigen. Trotz Vollbremsung des Lkw-Fahrers kam es zu einer Kollision. Der unbekannte Autofahrer beschleunigte nach dem Zusammenstoß sein Fahrzeug, bog nach rechts in die Königstraße ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Auto kann wie folgt beschrieben werden: Silber, Kleinwagen ähnlich wie Toyota Yaris oder Opel Adam mit dem Teilkennzeichen TUT-EX. Am silbernen Kleinwagen dürfte an der Stoßstange hinten rechts ein Schaden entstanden sein. Der Schaden am Lkw wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu dem Auto oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, zu wenden.

