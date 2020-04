Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Zimmern

TUT) Diebstahl und Sachbeschädigung an Kfz (12.04.2020)

Immendingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung und einem gleichzeitig begangenen Diebstahl an einem schwarz lackierten Audi A4 mit Tuttlinger Kennzeichen, der in der Nacht zum Ostersonntag in einem Carport auf einem Privatgrundstück in der Mozartstraße in einem Wohngebiet in Zimmern abgestellt war. Das betroffene Grundstück befindet sich im oberen Bereich der Mozartstraße zwischen der Mozartstraße an einem zur Friedhofstraße führenden Fußweg.

Unbekannte Tatverdächtige bewarfen den in dem Carport stehenden Pkw mit Eiern und verursachten neben der Verschmutzung des Fahrzeuges eine Eindellung an der Heckklappe. Weiterhin entfernten sie das Kennzeichenschild an der Heckseite des Audis und nahmen es mit.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder möglicherweise durch diese benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell