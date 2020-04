Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (03.04.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung verunfallte ein 20-jähriger Autofahrer am heutigen Freitag gegen 03.15 Uhr in der Dürrheimer Straße. Der junge Fahrer befuhr die Straße in Richtung Innenstadt, kam nach einer Kreuzung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallgeländer. Erst nach einigen Metern hielt er an und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch, gerötete Bindehäute und einen leicht schwankenden Gang feststellen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab rund 0,9 Promille. Beim Polizeirevier Schwenningen wurde im Anschluss die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt veranlasst. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht, es entstand jedoch Sachschaden von rund 4.000 Euro.

