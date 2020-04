Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen

Landkreis Konstanz) Vandalismus am Friedhof Gottmadingen (30.03.-31.03.2020)

Gottmadingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Dienstag an der Toilettenanlage am Friedhof in Gottmadingen begangen wurde.

Unbekannte Täter zerstörten in den erst kürzlich neu sanierten WC-Anlagen zwei Bürstenhalter sowie ein Stützlastgriff, Toiletten- und Handtuchpapier wurde im gesamten Raum verteilt und im Waschbecken sowie am Boden lagen duzende Zigarettenstummel sowie leere Getränkekartons und Sektflaschen. Der verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, zu melden.

