Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Tiefstehende Sonne führt zu Auffahrunfall

VS-Villingen (ots)

Blendung durch eine tiefstehende Sonne hat am Mittwochabend, kurz nach 17 Uhr, zu einem heftigen Auffahrunfall in der Straße "Utzenbühl" geführt, bei welchem eine 17-jährige Autoinsassin leicht verletzt worden ist. Ein 21 Jahre junger Mann fuhr zusammen mit der 17-Jährigen in einem Renault auf der Straße "Utzenbühl" in Richtung Kreuzung "Drachenbühl". Aufgrund einer heftigen Blendung durch die tiefstehende Sonne und der so verursachten fehlenden Sicht bremste der 21-Jährige den Renault kurz vor der Kreuzung bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender BMW-Fahrer, ebenfalls geblendet durch die tiefstehende Sonne, reagierte zu spät und fuhr mit dem benutzten 5er BMW in das Heck des bremsenden Renaults. Bei dem Unfall wurde die 17-jährige Beifahrerin im Renault leicht verletzt und musste durch die eintreffenden Rettungskräfte in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Während der Renault trotz erheblicher Beschädigungen bedingt fahrbereit blieb, musste der BMW durch einen verständigten Abschleppdienst abtransportiert werden.

