Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz Tätlicher Angriff auf Polizisten 02.02.2020

(Konstanz) (ots)

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte hat sich ein 30-jähriger zu verantworten, der in der Nacht zum Sonntag gegen 00.45 Uhr in einem Fast-Food-Restaurant am Bahnhofplatz aufgefallen war. Die Mitarbeiter des Restaurants hatten der Polizei zuvor einen Mann gemeldet, der offensichtlich in einer Kabine der Herrentoilette eingeschlafen war. Auch nach mehreren Versuchen war es dem Personal nicht gelungen, ihn aufzuwecken. Zwei Beamten des Polizeireviers gelang es schließlich, den 30-Jährigen zu wecken. Er wurde gebeten, mit vor das Restaurant zu gehen, um seine Personalien festzustellen. Zunächst ging der 30-Jährige bereitwillig mit den Beamten mit, drehte sich jedoch unvermittelt um, ging den hinter ihm laufenden Polizisten lautstark an und schlug ihm dabei mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Bei dem anschließenden Gerangel wurden beide Beamten leicht verletzt. Dem 30-Jährigen legten die Beamten daraufhin die Handschließen an und brachten ihn zur Dienststelle, wo er auch die Nacht verbringen durfte.

