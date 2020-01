Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Vermeintliche Handwerker bestehlen Seniorin 30.01.2020

Konstanz (ots)

Einer Seniorin wurde am Donnerstagnachmittag von unbekannten Tätern aus ihrer Wohnung in der Mainaustraße ein Festnetztelefon entwendet. Die 78-Jährige war gegen 13.00 Uhr von zwei angeblichen Handwerkern aufgesucht worden, die ihr gegenüber angaben, aufgrund eines Rohrbruches im Nachbarhaus in ihre Wohnung zu müssen. Nachdem die Geschädigte die beiden Männer in ihre Wohnung gelassen hatte, wiesen diese sie an, verschiedene Sachen zu prüfen. Da der Frau die Sache seltsam vorkam, wollte sie die Hausverwaltung anrufen. Die unbekannten Männer lenkten die Frau jedoch weiter ab, verließen dann die Wohnung gegen 13.30 Uhr und gaben an, gleich mit ihrem Chef wiederzukommen, der die Richtigkeit der Maßnahmen bestätigen würde. Als die Männer nicht wiederkamen, bemerkte die 78-Jährige, dass diese ihr Festnetztelefon mitgenommen hatten. Weiteres wurde ihren Angaben zufolge nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Seniorin konnte die Täter wie folgt beschreiben: 1. Täter: 30-35 Jahre alt, 185 cm groß, korpulent, braune Haare und helle Augen. 2. Täter: 30-35 Jahre alt, kleiner als Täter 1, korpulent. Beide Männer trugen blaue Arbeitskleidung mit der Aufschrift "Notdienst 24 h". Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise genutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

