Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfall beim Abbiegen - 6000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochabend, kurz nach 18.30 Uhr, im Bereich der Kreuzung Wasenstraße, Kandelstraße und Mühlweg passiert ist. Ein 27-Jähriger fuhr mit einem Hyundai auf der Wasenstraße in Richtung Stadtmitte und wollte an der Kreuzung nach links auf die Kandelstraße abbiegen. Hierbei achtete der junge Mann nicht auf einen entgegenkommenden Mercedes eines 48-jährigen Autofahrers und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

