Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen für den Landkreis Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen (ots)

Spaichingen - Feuerwehreinsatz aufgrund angebrannten Essens

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag, 18.01.2020 gegen 20:38 Uhr, in Trossingen am Theresienplatz. Eine Hausbewohnerin teilte Rauchgeruch im Gebäude mit. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Trossingen die betroffene Wohnung geöffnet und betreten hatte, konnten dort zwei stark alkoholisierte Personen schlafend angetroffen werden. Grund für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Die 30 und 56 Jahre alten Wohnungsinhaber kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in ein Klinikum. Sachschaden entstand nicht.

