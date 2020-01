Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen) Auffahrunfall 15.01.2020

Hilzingen (ots)

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden von über 12.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr auf der B 314. Eine 45-jährige Autofahrerin musste vor dem Kreisverkehr Twielfeld aufgrund stockendem Verkehrs ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 56-jähriger Pkw-Lenker prallte vermutlich aufgrund Unachtsamkeit gegen das Fahrzeugheck der Frau. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden von der Fahrbahn beseitigt. Die jeweiligen Fahrzeugführer gaben an, sich in eigener Regie um das Abschleppen der Autos zu kümmern.

