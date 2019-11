POL-KN: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Polizeipräsidium Konstanz

Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Sonntagnachmittag um 16.25 Uhr auf der L 326 zwischen Waldburg und Unterfrankenreute in Höhe des Weilers Badstuben gekommen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet ein 18-jähriger Renault-Lenker, der die L 326 von Waldburg kommend in Richtung Unterfrankenreute befuhr, auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Daimler-Benz. Dieser war mit einer vierköpfigen Familie, darunter ein 10 und 12-jähriges Kind, besetzt. Der Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle. Alle Insassen des Daimler-Benz wurden mit schweren Verletzungen stationär im Klinikum aufgenommen. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden betrug 4.000 Euro. Die L 326 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Waldburg und Badstuben bis 21.15 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt.

