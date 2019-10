Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Pfullendorf - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden mehrere in der Carleinstraße geparkte Fahrzeuge beschädigt. An mindestens drei Fahrzeugen wurde durch eine unbekannte Täterschaft jeweils mittels eines spitzen Gegenstands der Lack zerkratzt. An einem Audi A4, an einem Audi A3 und an einem Ford Kuga entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2´100 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die vermeintliche Täterschaft bei der Tatausführung beobachtet haben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

