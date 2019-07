Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldung Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Bad Saulgau - Verkehrsunfall mit Zeugensuche

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am Freitag, 12.07.2019 gegen 17:25 Uhr auf der K8258 zwischen Marbach und Moosheim. Ein 19-jähriger PKW-Lenker befuhr die K8258 in Richtung Moosheim. Nach eigenen Angaben kam ihm kurz vor dem Ortseingang von Moosheim in der dortigen Linkskurve ein bislang unbekannter PKW-Lenker entgegen, welcher auf seine Fahrspur abdriftete. Um eine Kollision zu verhindern, lenkte der 19-Jährige seinen PKW nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, der PKW-Lenker blieb unverletzt. Bei dem entgegenkommenden PKW soll es sich nach Angaben des geschädigten PKW-Lenkers um einen roten Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverlauf machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07581-4820) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell