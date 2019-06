Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldung aus Stockach

Konstanz (ots)

-- Stockach

Verkehrsunfall

Mit einer schweren Beinverletzung musste eine 83-jährige Fußgängerin am heutigen Freitag gegen 09.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Hauptstraße mit geringer Geschwindigkeit und wollte an der Einmündung nach links in die Straße "Marktplatz" abbiegen. Obwohl er sich nach links und nach rechts umgeschaut habe, sei plötzlich die Frau vor dem Pkw gewesen. Da der junge Autofahrer nicht mehr reagieren konnte, erfasste das linke Vorderrad seines Fahrzeuges den Fuß der 83-Jährigen.

