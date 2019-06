Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Alkoholisiert Unfall verursacht

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Mittwoch gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Max-Stromeyer-Straße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 30-jährigen Autofahrer. Der Mann befuhr zunächst einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes und verfehlte nur knapp beim Rechtsabbiegen einen 26-jährigen Mann, der im letzten Moment den Kinderwagen mit seinem Baby zurückziehen konnte, um eine Kollision zu vermeiden. Laut Zeugenaussagen befuhr der 30-Jährige mit hoher Geschwindigkeit über die Bodenschwellen des Fahrwegs zwischen dem Lebensmittelgeschäft und der Max-Stromeyer-Straße, rammte einen Motorradfahrer, der bei dem anschließenden Sturz leicht verletzt wurde, und ein weiteres Motorrad. Der Autofahrer fuhr indes unverdrossen weiter, bog nach rechts in die Max-Stromeyer-Straße ein und kam erst auf die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs zum Stehen. Nach Feststellung einer deutlichen Alkoholisierung veranlassten Beamte des Polizeireviers Konstanz bei dem verletzten Autofahrer die ärztliche Entnahme einer Blutprobe. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. Der entstandene Gesamtschaden dürfte bei rund 35.000 Euro liegen.

Allensbach

Auffahrunfall

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 7.000 sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr auf der B 33 zwischen Allensbach-Mitte und Allensbach-West. Ein 31-jähriger Autofahrer war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf den Pkw einer vor ihm verkehrsbedingt stark abbremsenden 34-jährigen Frau aufgefahren. Durch den Aufprall erlitten die Fahrerin und ihre drei Insassen leichte Verletzungen. Beide nicht mehr fahrbereite Pkw mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Radolfzell

Verkehrsunfallflucht

Eine unbekannte Fahrzeuglenkerin prallte am Mittwoch zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr gegen einen in der Herrenlandstraße abgestellten Roller, woraufhin dieser umfiel und auf der kompletten Seite beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr die Unbekannte weiter. Zeugen konnten noch eine Frau am Steuer des Pkw erkennen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Radolfzell

Abkommen von der Fahrbahn

Sachschaden von über 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00.30 Uhr in der Teggingerstraße ereignet hat. Wie eine nachfolgende Streife des Polizeireviers Radolfzell beobachten konnte, kam ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw auf Höhe des Stadtgartens nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mercedes. Gegenüber den Beamten gab der Autofahrer an, aus Unachtsamkeit gegen das Fahrzeug gefahren zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab keinen Hinweis auf eine Alkoholisierung. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Überlingen am Ried

Vorfahrt missachtet

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 09.00 Uhr auf der K 6158. Eine von Singen kommende 40-jährige Pkw-Lenkerin hatte nach links in die Bodanstraße abbiegen wollen und hierbei die Vorfahrt einer entgegenkommenden 46-jährigen Autofahrerin missachtet. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt.

Engen

Wildunfall

Schwer verletzt musste ein 15-jähriger Mofa-Fahrer am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg von Zimmerholz nach Bargen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche war mit seinem Mofa in Richtung Bargen unterwegs, als eine Rotte Wildschweine den Weg überquerte. Beim Versuch eine Kollision zu vermeiden, kam der Zweiradfahrer zu Fall und brach sich hierbei den Unterarm.

Orsingen-Nenzingen

Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter schlauchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz "Nellenburg" in Fahrtrichtung Überlingen aus den Tanks eines Lkws über 1.000 Liter Diesel ab. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu wenden.

Orsingen-Nenzingen

Gefahrgut- und Abfalltransportkontrolle

Eine stationäre Verkehrskontrolle des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs wurde am Mittwoch zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr von der Verkehrspolizeidirektion mit Unterstützung des Kompetenzteams Gefahrgut Baden-Württemberg auf der A 98 beim Parkplatz Nellenburg-Süd durchgeführt. Von den insgesamt 27 kontrollierten Transportfahrzeugen mussten 21 Fahrzeuge beanstandet werden. Festgestellt wurden Verstöße gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften, Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherungsvorschriften sowie technische Mängel an den Fahrzeugen. In fünf Fällen mussten Lkw-Lenkern wegen technischer Mängel an den Fahrzeugen oder mangelnder Ladungssicherung die Weiterfahrt untersagt werden. Ein Fahrzeugführer wurde wegen Alkohol am Steuer angezeigt.

