Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Diebstahl eines Kanus

Eine Kanufahrt auf der Donau unternahmen drei Heranwachsende im Alter von 18 bis 21 Jahren am Dienstagnachmittag von Sigmaringen nach Scheer. Das unbeaufsichtigte Kanu hatten sie bei einem Bootshaus in den Burgwiesen am Donauufer gefunden, die eigentlichen Mieter hatten das Boot im Wert von etwa 700 Euro dort kurzzeitig zurückgelassen. Der Betreiber des Kanuverleihs machte die Paddler auf der Rückfahrt nach Sigmaringen ausfindig und bat sie an Land. An Land angekommen suchten die drei jungen Männer ihr Heil in der Flucht, sie wurden jedoch durch die Polizei beim Annahaus gestellt. Gegen die Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Sigmaringen

Diebstahl von Pedelec

Ein verschlossen in einer Gasse hinter dem Rathaus in der Fürst-Wilhelm-Straße abgestelltes Damen-Pedelec der Marke Victoria, Farbe grau mit Nabenschaltung entwendeten unbekannte Täter am Dienstag im Zeitraum von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr. Der Wert des Fahrzeugs beträgt etwa 2.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

Sigmaringen

Diebstahl von Fahrrad

Trotz der Sicherung mit einem Drahtseilschloss entwendeten Unbekannte am Montagvormittag auf dem Schulhof des Hohenzollerngymnasiums in der Hohenzollernstraße ein dort abgestelltes Mountainbike der Marke Bulls, Typ Wildtail, Farbe weiß-grün, Kettenschaltung, Größe 27,5 Zoll im Wert von etwa 200 Euro. Das Fahrradschloss dürfte mittels Bolzenschneider oder einem ähnlichen Werkzeug überwunden worden sein. Hinweise zu dieser Straftat oder dem Verbleib des Mountainbikes erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kfz

Am heutigen Mittwoch, in der Zeit von 09.45 bis 10.00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter an einem schwarz lackierten Volkswagen Sharan, der auf einem Parkplatz vor dem Gebäude Burgstraße 13 geparkt war, das vordere Fenster auf der linken Fahrzeugseite. Ob die Seitenscheibe eingeschlagen wurde oder ob ein Gegenstand dagegen geworfen wurde, ist ungeklärt. Nachdem die Scheibe zu Bruch ging, löste die Alarmanlage des Pkw aus und der Geschädigte eilte zu seinem Fahrzeug. Er konnte keine Personen bei seinem VW Sharan feststellen. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatablauf oder zu den Tätern machen können, sich dort zu melden.

Sigmaringen - Sigmaringendorf

Jugendlicher Leichtsinn

Ein Bahnverantwortlicher teilte der Polizei am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit, dass sich Jugendliche im Bahntunnel auf der Bahnstrecke zwischen Sigmaringen-Hanfertal und Sigmaringendorf aufhalten würden. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen überprüften die Bahnstrecke und trafen einen Jugendlichen und einen Heranwachsenden an. Die beiden jungen Männer gaben an, sie hätten im Tunnel Fotos aufgenommen. Hinsichtlich der Gefährlichkeit ihres Tuns zeigten sie sich im Gespräch mit den Polizeibeamten einsichtig.

Meßkirch

Diebstahl von Baustelleneinrichtungen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Freitag bis Montag an einer Baustelle im Nellenweg zwei Verkehrszeichen und zwei LED-Sicherheitsbakenleuchten im Gesamtwert von etwa 140 Euro. Die entwendeten Gegenstände dienten der Absicherung der Baustelle. Geschädigt ist die Stadt Meßkirch. Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Meßkirch, Tel. 07575 2838.

Bad Saulgau - Fulgenstadt

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag gegen 07.00 Uhr an der Kreuzung Saulgauer Straße / Mieterkinger Straße in Fulgenstadt ereignete. Die 53-jährige Lenkerin eines VW Tiguan befuhr die Mieterkinger Straße aus Richtung Mieterkingen und bog an der Kreuzung nach links in die Saulgauer Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 32-jährigen Lenkers eines Pkw Mercedes-Benz Smart, der auf der Ortsdurchgangsstraße aus Richtung Saulgau in Richtung Mengen fuhr. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr im Bereich der Einmündung Lerchenweg / Im Vogelsang. Die 77-jährige Lenkerin eines VW Up befuhr die Stichstraße "Im Vogelsang" in Richtung der Einmündung und bog dort nach rechts in den Lerchenweg ein. Hierbei geriet sie mit ihrem Pkw zu weit nach links und es kam zu einer Kollision mit dem Kleinbus einer 58-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Der Kleinbus der 58-Jährigen geriet nach der Kollision außer Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und erst nach etwa 20 Metern an einer Felsenböschung zum Stillstand. Bis dahin hatte die Lenkerin des Kleinbusses den Gehweg und einen Stellplatz überfahren und prallte noch vor dem Anstoß an die Böschung beim anliegenden Gebäude gegen eine Treppe, wo das Metallgeländer samt Betonsockel aus dem Erdreich gerissen wurde. Das zuletzt an der Böschung hängende Fahrzeug musste durch einen Kranwagen gegen ein Abrutschen gesichert und geborgen werden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Die Beschädigung eines Pkw Skoda stellte der Fahrzeughalter am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Königsberger Straße fest. Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag an der linken Fahrzeugseite des Skoda zwei lange, waagrechte Kratzer verursacht. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581 482-0.

Aulendorf

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Donnerstagabend, 20.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 07.00 Uhr, an einem im Riedweg auf dem Friedhofparkplatz geparkten VW Tiguan den rechten Außenspiegel. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07851 482-0.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell