Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Pfullendorf

Brand von zwei Kraftfahrzeugen

Der Brand von zwei Kraftfahrzeugen am Oberen Tor in der historischen Altstadt wurde der Polizei in der Nacht zum Samstag gegen 01.00 Uhr mitgeteilt. Der Brandentdecker sorgte für die umgehende Verständigung der Freiwilligen Feuerwehr Pfullendorf, die trotz ihres schnellen Einsatzes nicht verhindern konnte, dass die beiden betroffenen Kraftfahrzeuge ausbrannten. Der Wert der beiden Pkw, ein Renault und ein BMW 3, wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen bestand keine Brandgefahr für die anliegenden Gebäude. Zeugen berichteten am Brandort von drei bis vier Jugendlichen, die vom Oberen Tor in Richtung Krankenhaus gerannt seien. Ein Zusammenhang mit dem Brand von zwei Kraftfahrzeugen in der Nacht zu Ostersonntag, 21.04.2019, wird im Rahmen der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen überprüft (siehe hierzu die beigefügte Pressemeldung vom 22.04.2019).

Personen, die der Polizei Hinweise zur Feststellung des Tathergangs und der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Sigmaringen, Tel. 07571 104-0, zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Konstanz vom 22.04.2019, 11.48 Uhr:

Zum Löscheinsatz der Feuerwehr kam es am Sonntag, gegen 04.45 Uhr, weil im Bereich Hauptstraße/Schobergasse zwei Fahrzeuge in Brand gerieten. Ein Pkw Mercedes und ein Pkw Citroen brannten dabei komplett aus. Wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, welche Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/20160, in Verbindung zu setzen.

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015



