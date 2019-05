POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Gefälschte Wahlplakate aufgefunden

Offensichtlich gefälschte Wahlplakate der Partei Bündnis 90 / Die Grünen haben Unbekannte in der Innenstadt von Konstanz aufgehängt. Insgesamt zwölf vermeintliche Wahlplakate konnten am Samstagnachmittag durch die Polizei und Mitglieder der Partei Die Grünen/Bündnis 90 aufgefunden und entfernt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Engen, A 81

Verkehrsunfall

Möglicherweise den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstag um 13.20 Uhr auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Engen und Geisingen ereignete. Die 29-jährige Lenkerin eines Porsches fuhr in Richtung Stuttgart, als sie auf Höhe der Ziegelbuckbrücke aufgrund plötzlichen Starkregens schleuderte, gegen die rechte Leitplanke prallte und schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Die Lenkerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

