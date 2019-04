Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

STOCKACH-ESPASINGEN

Sonntagnacht, gegen 01.35 Uhr; wurde ein Brand durch eine Verkehrsteilnehmerin an der B 313 zwischen Espasingen und Stockach gemeldet. Eine sofortige Anfahrt von Feuerwehr und Polizei ergab einen Hüttenbrand in einem Schrebergartengelände im Gewann Häusle-Hag-Ösch. Die Gartenhütte befand sich im Vollbrand mit einer Brandzehrung in die angrenzenden Baumkronen. Die Feuerwehren Stockach und Espasingen waren im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache sind andauernd. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergaben sich bislang nicht. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 10000 Euro.

