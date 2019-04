POL-KN: Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Zu einem hohen Sachschaden von ca. 2500 Euro kam es am Samstag auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Reiserstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug mit rötlicher Lackierung fuhr gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten VW Golf. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr. Hierbei entstand ein erheblicher Blechschaden im Bereich der rechten hinteren Tür und Kotflügel. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter der Rufnummer 07581-482-0 in Verbindung zu setzen.

