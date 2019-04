Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahrraddieb festgenommen

Durch eine Streifenwagenbesatzung auf frischer Tat beobachtet werden konnte am Dienstag gegen Mitternacht ein 23-jähriger Mann, wie er mit einem Stein versuchte, das Schloss eines am Franziskusplatz abgestellten Fahrrads aufzubrechen. Der mit über 2,5 Promille deutlich alkoholisierte Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Die Behauptung des 23-Jährigen, dass das Rad ihm gehöre, entkräftete sich kurze Zeit später von selbst, als der rechtmäßige Besitzer sich beim Polizeirevier meldete, nachdem er festgestellt hatte, dass sein Schloss beschädigt wurde und der Schlüssel nicht mehr funktionierte. Da der 23-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung und seiner Aggressivität nicht mehr auf die Straße entlassen werden konnte, musste er den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Bei der Durchsuchung seiner Gegenstände wurde in einem Schuh noch eine Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden. Der Mann gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Friedrichshafen

Unter Drogen, ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Gleich eine ganze Reihe von Straftaten stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen bei einem 23-jährigen Pkw-Lenker im Rahmen einer Kontrolle am frühen Sonntagabend im Stadtgebiet von Friedrichshafen fest. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb bei ihm die ärztliche Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände wurde eine Kleinmenge Betäubungsmittel aufgefunden. Schließlich ergaben sich an den Kennzeichen sowie an dem Pkw selbst Anhaltspunkte auf Fälschungen, weshalb das Fahrzeug zur Durchführung weiterer Ermittlungen beschlagnahmt wurde. Der Mann wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Schulstraße. Eine 30-jährige Pkw-Lenkerin wollte von einem Parkplatz rückwärts auf die Schulstraße ausfahren und übersah hierbei den hinter ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw einer 86-jährigen Frau. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt.

Tettnang-Bürgermoos

Ausgelaufener Kraftstoff

Eine größere Menge Dieselkraftstoff lief am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in Tettnang-Bürgermoos aus einem aufgerissenen Lkw-Tank aus, der zuvor beim Einfahren in ein Firmengrundstück beschädigt worden war. Durch die alarmierte Feuerwehr Tettnang wurden Ölsperren errichtet und der austretende Kraftstoff aufgefangen. Ein Mitarbeiter des Umweltschutzsamtes beim Landratsamt Bodenseekreis kam ebenfalls vor Ort, um die Situation zu beurteilen sowie die Maßnahmen zu koordinieren. Zu einer größeren Umweltbeeinträchtigung kam es nicht.

Überlingen

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 00 und 10 Uhr offenbar, in eine Gaststätte an der Seepromenade einzubrechen. Die Unbekannten machten sich mit einem Werkzeug an der Eingangstüre zu schaffen, die den Manipulationsversuchen jedoch standhielt. Es entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Überlingen erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0.

Salem

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr auf der L 200a zwischen Salem und Tüfingen. Ein 34-jähriger Pkw-Lenker befuhr die L 200a aus Richtung Salem kommend und wollte an der Abzweigung in Richtung Affenberg links abbiegen. Dies bemerkte ein nachfolgender 72-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr dem 34-Jährigen hinten auf. Verletzt wurde niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

Falsches Gewinnversprechen

Einen versuchten Betrug rechtzeitig durchschaut hat ein 66-jähriger Mann, der über das vergangene Wochenende mehrere Anrufe einer angeblichen Sicherheitsfirma bekam. In den Telefonaten wurde ihm mitgeteilt, dass er bei einem Gewinnspiel Ende vergangenen Jahres etwa 40.000 Euro gewonnen habe. Um diesen Gewinn zu erhalten, sei es jedoch notwendig, vorab eine "Notargebühr" in Form von Guthabenkarten eines Online-Softwareportals zu bezahlen. Nachdem dem Angerufenen dieses Geschäftsgebaren seltsam vorkam, beendete er das letzte Telefonat mit dem Hinweis, dass er sich zunächst bei einem ihm bekannten Polizeibeamten informieren wolle. Zu weiteren Versuchen der telefonischen Kontaktaufnahme kam es daraufhin nicht mehr, ein finanzieller Schaden trat nicht ein. Die Polizei informiert unter www.polizei-beratung.de über diese und andere gängige Betrugsmaschen und gibt Tipps, wie man sich davor schützen kann.

Hagnau

Einbrüche

Möglicherweise ein und derselbe Täter könnte für zwei vollendete Einbrüche sowie einen Einbruchsversuch in der Nacht von Sonntag auf Montag in Hagnau verantwortlich sein. Mit einem Stein zerstörte der Unbekannte eine Scheibe am Kiosk des Minigolfplatzes und stieg in den Verkaufsraum ein. Hier entwendete er ersten Ermittlungen zufolge mehrere Kuchenstücke sowie dazugehörige Kuchenplatten aus einem Kühlschrank. Am Clubhaus des Yachtclubs bei der Haltnau schlug er ebenfalls eine Fensterscheibe ein und durchsuchte den Raum. Inwieweit hier Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch der Klärung. Schließlich wurde beim Winzerverein in der Strandbadstraße versucht, mittels eines Steins ein Fenster als Einstieg zu überwinden, aufgrund abschließbarer Fenstergriffe gelang es hier jedoch nicht, in das Gebäude zu kommen. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt in allen drei Fällen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443.

Rückfragen bitte an:

PHK Weißflog, Tel. 07531/995-1012



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell