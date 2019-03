Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 34-jähriger Pkw-Lenker, welcher am Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr in der Albert-Maier-Straße einen Verkehrsunfall verursachte. Ein vor dem Mann fahrender 22-jähriger Autofahrer wollte von der Albert-Maier-Straße in die Teuringer Straße einbiegen und musste an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der 34-Jährige offenbar zu spät und fuhr dem 22-Jährigen hinten auf. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurden durch die Polizeibeamten Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei dem Unfallverursacher festgestellt, weshalb ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten wurde. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Kressbronn

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 01.00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle bei Kressbronn. Der 51-jährige Lenker eines Lkw beschädigte beim Rangieren auf dem Gelände mittels seiner nach hinten aus dem Fahrzeug herausragenden Ladung einen geparkten Lastwagen. Verletzt wurde niemand.

Langenargen

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter brach im Zeitraum von Freitag, 15.03.2019, 11.00 Uhr, bis zum gestrigen Montag, 09.00 Uhr, in den Schwimmmeisterraum des Strandbads Langenargen ein. Er verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Raum und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Möglicherweise aus Frust, keine Wertsachen gefunden zu haben, verwüstete der Unbekannte im Anschluss daran das Büro. Der Polizeiposten Langenargen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07543/93160.

Eriskirch

Pkw in Glasscheibe

Beim Versuch, rückwärts auszuparken, verwechselte am Montagabend gegen 19.00 Uhr eine 60-jährige Pkw-Lenkerin offenbar den Gang und fuhr stattdessen vorwärts direkt in die Glasfront einer Bäckerei in der Greuther Straße in Eriskirch. Das Fahrzeug kam im Verkaufsraum der Bäckerei zum Stehen. Während am Pkw nur leichte Beschädigungen entstanden, wurde die Glasscheibe komplett zerstört und musste von der hinzugerufenen Feuerwehr notdürftig gesichert werden. Die Fahrzeuglenkerin kam mit dem Schrecken davon.

Neukirch

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Einen Leichtverletzten sowie Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend gegen 20.30 Uhr an der Einmündung der L 331 in die L 333 bei Wildpoltsweiler. Ein 66-jähriger Pkw-Lenker wollte von der L 331 aus Richtung Wildpoltsweiler kommend nach links in die L 333 in Richtung Elmenau einbiegen. Nachdem er an der Stoppstelle zunächst angehalten hatte, fuhr er in die L 333 ein und übersah hierbei den von links kommenden, bevorrechtigten Pkw eines 22-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision zog sich der 22-Jährige leichte Verletzungen zu, der 66-Jährige wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Mannschaft eines zufällig vorbeikommenden Feuerwehrfahrzeugs befreit. Er machte gegenüber der Polizei keine Verletzungen geltend. Im Gespräch mit ihm bemerkten die Beamten jedoch Anzeichen von Alkoholeinwirkung, ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht. Dem deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein vor Ort einbehalten. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Überlingen

Verletzte Pedelec-Fahrerin

Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 59-jährige Pedelec-Lenkerin am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr auf der K 7772 bei Andelshofen in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Frau, welche keinen Fahrradhelm trug, verletzte sich hierbei im Gesicht und an den Beinen. Sie wurde zur Behandlung von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

