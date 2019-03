Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Eine Verletzte sowie Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der B 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr eine 49-jährige Pkw-Lenkerin die B 31 von Friedrichshafen kommend in Richtung Eriskirch und kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit immer weiter auf die Gegenfahrspur. Eine entgegenkommende 54-jährige Frau versuchte noch, mit ihrem Wagen ganz nach rechts auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des folgenden Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gedreht und stark beschädigt, an beiden im Bereich der Unfallstelle verlaufenden Leitplanken entstand ebenfalls nicht unerheblicher Sachschaden. Während die 49-jährige Unfallverursacherin sich bei dem Zusammenstoß verletzte und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieben die 54-jährige Unfallbeteiligte sowie zwei weitere Insassen ihres Fahrzeuges im Alter von 85 und 28 Jahren nach bisherigen Informationen unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Unfallaufnahme samt Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge musste die B 31 für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Friedrichshafen

Verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Schwer verletzt wurde eine 60-jährige Rennradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Straße in Friedrichshafen am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Ravensburger Straße stadtauswärts und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er offenbar die auf dem linksseitigen Geh- und Radweg ordnungsgemäß entgegenkommende Rennradfahrerin und stieß mit dieser zusammen, sodass sie zu Fall kam. Die 60-Jährige, welche einen Fahrradhelm trug, zog sich durch den Sturz so schwere Verletzungen zu, dass sie von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Pkw sowie dem Rennrad entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.500 Euro.

Friedrichshafen

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 29-jähriger Pkw-Lenker, welcher von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen am Dienstagabend in der Ravensburger Straße kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest bestätigte den anfänglichen Verdacht, der Mann wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen müssen.

Friedrichshafen

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Ohne gültigen Versicherungsschutz mit ihrem Pkw unterwegs war eine 31-jährige Autofahrerin, welche von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Meistershofener Straße kontrolliert wurde. Den Beamten waren zuvor die fehlenden Zulassungsplaketten an den Kennzeichen aufgefallen. Wie sich herausstellte, bestand bereits seit längerem kein Versicherungsschutz mehr, sodass der Pkw in der Zwischenzeit entstempelt wurde. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, sie gelangt entsprechend zur Anzeige.

Tettnang

Diebstahl an Kfz

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Dienstagvormittag an einem in der Tettnanger Olgastraße abgestellten Mercedes die Typen-Embleme "CDI" des Fahrzeugs, indem sie diese mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam entfernten. Hierdurch entstand am Kofferraumdeckel nicht unerheblicher Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Der Polizeiposten Tettnang bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Oberteuringen

Betrug durchschaut

Ein betrügerisches Gewinnversprechen am Telefon erhielt am Dienstagvormittag gegen 11.00 Uhr ein 67-jähriger Mann in Oberteuringen. Der unbekannte Anrufer stellte dem Angerufenen einen Gewinn in Höhe von 42.000 Euro in Aussicht, sofern dieser zunächst für "Notargebühren" einen Betrag von 600 Euro begleicht. Die "Gebühr" sollte in Wertkarten für Online-Software entrichtet und dem Anrufer nach Erwerb der Karten deren Code mitgeteilt werden. Nachdem der 67-Jährige sich mit der Vorgehensweise nicht einverstanden zeigte und ein persönliches Treffen einforderte, verwickelte sich der Anrufer zusehends in Widersprüche, sodass der Angerufene letztendlich auflegte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf diese bekannte Betrugsmasche hin und gibt die nachfolgenden Präventionstipps:

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren, wählen Sie keine gebührenpflichtigen Sondernummern (z. B. mit der Vorwahl 0900..., 0180..., 0137...).

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren Sie sich alles.

Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen sowie zusätzliche Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Eriskirch

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 09.00 Uhr auf der B 31 an der Auffahrt Schlatt. Ein 65-jähriger Pkw-Lenker wollte aus Richtung Schlatt kommend auf die B 31 in Richtung Kressbronn auffahren und übersah hierbei den in gleicher Richtung auf der B 31 fahrenden, bevorrechtigten Pkw eines 39-jährigen Mannes. Durch die folgende Kollision beim Einfädeln wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Leicht verletzt nach Sturz vom Rad

Leicht verletzt wurde ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr in der Schlätter Straße bei Meckenbeuren-Gerbertshaus. Der Junge fuhr unerlaubterweise auf dem Gepäckträger des Fahrrads seiner 36-jährigen Mutter mit, als dieser sich aufgrund des mangelhaften Gesamtzustands des Rades löste und nach hinten kippte. Daraufhin fiel der 11-Jährige vom Rad und zog sich Schürfwunden an den Knien zu. Er wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme weitere erhebliche Mängel an dem Fahrrad festgestellt wurden, stellten die Beamten dieses zur weiteren Begutachtung sicher. Gegen die 36-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Meersburg

Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagnachmittag gegen 14.00 Uhr ein vor dem Dr.-Zimmmermann-Stift in der Meersburger Kurallee abgestellter Pkw in Brand. Durch die alarmierte Feuerwehr Meersburg konnte das Feuer rasch gelöscht werden, an dem Fahrzeug entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Salem

Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Montagmorgen gegen 08.00 Uhr am Kreisverkehr in Salem-Stefansfeld ereignet hat. Die unbekannte Lenkerin eines dunklen Kleinwagens parkte rückwärts vom Parkplatz einer Bäckerei aus und übersah hierbei ein auf dem Verkehrsteiler der Neufracher Straße stehendes Verkehrszeichen. Sie fuhr dieses um und verkeilte sich mit ihrem Fahrzeug so auf dem umgeknickten Verkehrszeichen, dass der Wagen durch mehrere Personen zurück auf die Straße gezogen werden musste. Hierbei riss eine ca. 1 kg schwere Feder an dem Sockel des Verkehrszeichens ab und schleuderte an die Schaufensterscheibe eines gegenüberliegenden Modehauses, sodass an dem Glas einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand. Der Sachschaden an dem Verkehrsschild dürfte etwa 150 Euro betragen. Über mögliche Beschädigungen am Verursacherfahrzeug ist bislang nichts bekannt, da die Unfallfahrerin sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um eine notwendige Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Salem sucht unter Tel. 07553/82690 daher Zeugen des Unfalls, insbesondere auch die Personen, welche das Fahrzeug der Frau wieder fahrbereit gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz