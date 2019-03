Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

--

Ravensburg

Verkehrsunfall

Ein mit rund 2,3 Promille alkoholisierter 21-jähriger Opel-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 16.00 Uhr die Weißenauer Straße aus Richtung Hindenburgstraße kommend. Vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung kam er zu weit nach rechts und streifte hierbei einen am Straßenrand geparkten Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der dieser auf einen davor stehenden Citroen geschoben. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Der alkoholisierte Fahrer wurde leicht verletzt. Im Krankenhaus wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und sein Führerschein sichergestellt. Sein stark beschädigtes Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Schwer verletzter Motorradfahrer

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und rund 33.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 07.00 Uhr in der Adelsreuter Straße ereignet hat. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Bavendorf in Richtung Adelsreute. Im Verlauf einer Linkskurve kam er zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden 40-jährigen Motorradfahrer. Der 40-Jährige wurde dabei lebensgefährlich, der Autofahrer leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war der Gemeindeverbindungsweg rund 1,5 Stunden gesperrt.

Bad Waldsee

Körperverletzung

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Auseinandersetzung, die am Donnerstag gegen 18.00 Uhr vor einem Imbiss in der Ravensburger Straße stattfand. Eine 28-Jährige und ihr 34-jähriger Freund wurden beim Verlassen des Imbiss auf der Straße von einer Gruppe aus drei unbekannten Personen (1 Frau/ 2 Männer) provoziert und attackiert. Eine etwa 20-jährige, 150 cm große Frau mit blonden Haaren soll zunächst die 28-Jährige provoziert, ihr unbekannter Begleiter sie anschließend zu Boden geschlagen haben. Bei dem Sturz schlug sie sich den Hinterkopf an. Der gleiche Mann soll danach den 34-Jährigen, der seiner 28-jährigen Freundin zu Hilfe kam, mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Hierbei verlor der 34-Jährige das Gleichgewicht und fiel ebenfalls auf die Straße. Die beiden unbekannten Männer sollen danach auf den am Boden liegenden Mann eingetreten haben. Beschrieben werden die unbekannten Männer wie folgt:1. 180-185 cm groß, schlank, komplett schwarz bekleidet, trug eine schwarze Sturmhaube. 2. 170-175 cm groß, 20-25 Jahre alt, schwarze kurze Haare, schmächtige Statur. Personen, die zur fraglichen Zeit diese Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, in Verbindung zu setzen.

Isny

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr vermutlich beim rückwärts Ausparken einen auf dem Parkhausoberdeck eines Einkaufmarktes in der Lindauer Straße abgestellten Audi A1. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Am Audi konnten Farbantragungen festgestellt werden, weshalb davon auszugehen ist, dass das Verursacherfahrzeug rot ist. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, in Verbindung zu setzen.

Isny

Betäubungsmittel bei Durchsuchung aufgefunden

Aufgrund eines Ermittlungsverfahrens wurde am vergangenen Donnerstag die Wohnung eines 18-Jährigen durchsucht. Hierbei wurden von den Beamten etwa 120 Gramm Marihuana, 20 Tabletten Tilidin, weitere unter das Betäubungsmittelgesetz fallende Medikamente, eine Feinwaage und Konsumutensilien aufgefunden. Eine Schuldnerliste sowie Bargeld von mehreren hundert Euro konnten die Polizisten ebenfalls sicherstellen. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss der junge Mann sich nun verantworten.

A 96 / Achberg

Verkehrsunfall

Rund 21.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13.00 Uhr auf der A 96 im Bereich Achberg ereignet hat. Ein 57-jähriger VW-Fahrer fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der BMW eines 32-jährigen hinterherfahrenden Mannes wurde von den auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteilen beschädigt. Der Auflieger der Sattelzugmaschine musste abgeschleppt werden.

A 96 / Leutkirch

Anhänger überladen

Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg kontrollierten am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der A 96 bei Leutkirch einen Pkw mit Anhänger und stellten hierbei fest, dass der Anhänger um nahezu 900 Kilogramm, damit um rund 50 Prozent, überladen war. Die Polizisten erhoben von dem 29-jährigen ausländischen Fahrer eine Sicherheitsleistung und untersagten die Weiterfahrt.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell