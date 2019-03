Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

--

Bad Saulgau

Beim Ladendiebstahl ertappt

Beim Diebstahl von kosmetischen Artikeln und Alkoholika im Gesamtwert von nahezu 180 Euro sind zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr von einer Angestellten in einem Einkaufsmarkt ertappt worden. Die beiden Mädchen, die überdies alkoholisiert waren, wurden nach Feststellung ihrer Personalien und einem erzieherischen Gespräch wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie haben sich nun wegen Ladendiebstahls zu verantworten.

Bad Saulgau

Tätliche Auseinandersetzung

Aus noch unbekannten Gründen ist ein 21-Jähriger am Donnerstagabend kurz nach 18.00 Uhr mit einem 17-jährigen Jugendlichen und dessen 24-jährigen Begleiter in der Herbertinger Straße aneinandergeraten und hat den Jugendlichen dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 21-Jährige zunächst versucht, dem 17-Jährigen einen Schlag mit einer Bierflasche zu versetzen, was ihm aber nicht gelang. Anschließend soll der Tatverdächtige den Jugendlichen mit einer Scherbe attackiert und dabei leicht an der Hand verletzt haben. Das Geschehen verlagerte sich daraufhin in die Hauptstraße, wo der 21-Jährige laut eines Zeugen die Scheibe eines Garagentors einschlug. Während die hinzugerufene Polizei den 17-Jährigen und dessen Begleiter noch antreffen konnte, hatte sich der Tatverdächtige bereits entfernt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und genauen Hergangs der Auseinandersetzung dauern an.

Bad Saulgau

Streit unter Alkoholisierten

Bevor der Streit zwischen zwei Personengruppen in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 03.30 Uhr in der Pfarrstraße eskalierte, konnten Polizeibeamte die alkoholisierten Beteiligten voneinander trennen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte ein 41-Jähriger angeblich nach vorausgehenden Provokationen einer 31-jährigen Frau ins Gesicht geschlagen, woraufhin deren 44-jähriger Begleiter dazwischen ging. Das anschließende Handgemenge musste schließlich durch die Polizisten beendet werden.

Pfullendorf

Sachbeschädigungen

In der Nacht zum heutigen Freitag hat ein unbekannter Täter zunächst gegen 02.15 Uhr mit einem Stein eine Fensterscheibe an einem Wohngebäude in der Überlinger Straße eingeworfen und nur etwa eine Stunde später auf die gleiche Art und Weise eine Terrassentür des gleichen Hauses beschädigt. Laut einem Zeugen soll der Unbekannte nach dem zweiten Vorfall in Richtung Ochsensteige davongerannt sein. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Überlinger Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, zu melden.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell