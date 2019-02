POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Friedrichshafen

Motorradfahrer stürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorrad-Fahrer am Donnerstag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eugenstraße. Der 45-Jährige fuhr stadteinwärts und überholte mehrere vorausfahrende Fahrzeuge, als ein vor ihm fahrender 33-jähriger VW-Lenker nach links in die Bachstraße abbog. Er prallte frontal gegen die linke Pkw-Seite und stürzte vom Motorrad. Dieses rutschte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Toyota und beschädigte den Pkw am Stoßfänger. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 3.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Eugenstraße gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Friedrichshafen

Betrug mit vorgetäuschter Liebe

Opfer eines Betruges, des sogenannten "Love-Scamming" wurde eine 44-jährige Frau, die den Vorfall am Donnerstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht hat. Sie lernte im Internet einen Mann kennen, der sich als ein Scheich von Dubai ausgab. Im Laufe des Kontaktes wurde sie mit Aufmerksamkeiten und Liebesbekundungen überhäuft, schließlich gab der Unbekannte vor, 200.000 Euro und eine Heiratsurkunde der Frau schicken zu wollen. Hierzu wurde sie jedoch immer wieder aufgefordert Zollgebühren zu bezahlen. Insgesamt überwies die Geschädigte über 4.000 Euro auf ein Konto nach Großbritannien, ohne das versprochene Geld bzw. die Urkunde erhalten zu haben.

Die Polizei rät:

Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche.

Friedrichshafen

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 15.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 18.45 Uhr in der Paulinenstraße. Ein 30-jähriger BMW-Lenker befuhr stadteinwärts den rechten der beiden Fahrstreifen und übersah beim Wechseln auf den linken Fahrstreifen einen 69-jährigen Fahrer eines VW. Durch den Zusammenstoß wurde der VW auf die linke Fahrzeugseite geschleudert. Nach ärztlicher Untersuchung am Unfallort gaben beide Fahrer an, unverletzt geblieben zu sein. Der beschädigte VW musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen wurde zum Abstreuen der ausgelaufenen Betriebsstoffe hinzugerufen. Die Paulinenstraße wurde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

Oberteuringen

Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.00 Uhr in der Kornstraße ereignete. Ein auf dem Fliederweg fahrender 23-jähriger Ford-Lenker hatte nach links in die Kornstraße einbiegen wollen und hierbei die Vorfahrt einer 35-jährigen VW-Fahrerin missachtet, welche die Kornstraße ortsauswärts befuhr. Bei der Kollision verletzte sich die Frau leicht, während ihre zwei Mitfahrer unverletzt blieben. Der nicht mehr fahrbereite Ford musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 13.00 und 19.45 Uhr in der Seestraße begangen hat. Der Unbekannte streifte einen auf dem Grundstück einer Tankstelle abgestellten Skoda und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Meckenbeuren

Alkoholisierter Autofahrer

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierten am Freitag gegen 01.40 Uhr in der Seestraße einen 32-jährigen Autofahrer. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,6 Promille, weshalb die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt untersagt. Er hat sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten.

Eriskirch

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen 54-jährgen Mann, der am frühen Freitagmorgen gegen 04.45 Uhr mit einem 58-jährigen Mann in Streit geraten war. Der 58-Jährige hatte eine Familienangehörige zu einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrichshafener Straße gefahren und auf dem dortigen Parkplatz den 54-Jährigen mit einem Begleiter angetroffen. Er bat daraufhin die beiden Männer den Parkplatz zu verlassen, woraufhin es zu einem Streitgespräch kam. Im weiteren Verlauf attackierte der 54-Jährige den Geschädigten und schlug ihn mit der Faust mehrfach ins Gesicht und auf die Brust. Erst als die Familienangehörige die Polizei verständigte, ließ der Beschuldigte von dem Mann ab und verließ die Örtlichkeit. Der Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. Der flüchtende Mann konnte kurz darauf von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen angetroffen und festgenommen werden. Hierbei kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen, bei denen ein Polizist verletzt wurde.

Überlingen

Umgekippter Sattelzug

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 85.000 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der K 7786. Ein 64-jähirger Sattelzug-Lenker befuhr die Kreisstraße von Aufkirch kommend in Richtung Überlingen, als er in einer abschüssigen Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts aus der Kurve herausgetragen wurde und gegen einen Randstein prallte. Hierdurch kippte das Gespann und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Die Ladung (Metallreste) verteilte sich über die Straße, den Grünstreifen und die angrenzende Böschung. Der 64-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen war mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, um die Unfallstelle auszuleuchten. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Straße bis 01.45 Uhr gesperrt werden.

Markdorf

Motorradfahrerin übersehen

Schwer verletzt wurde eine 17-jährige Leichtkraftrad-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der B 33 (Ravensburger Straße). Eine von der Bernhardstraße kommende 53-jährige Mercedes-Fahrerin hatte nach links in die Bundesstraße einbiegen wollen und hierbei eine hinter einem abbiegenden Pkw fahrende 17-Jährige übersehen, welche die Ravensburger Straße stadteinwärts befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Zweiradfahrerin über die Motorhaube auf die Straße geschleudert und verletzte sich hierbei schwer. Vom Rettungsdienst wurde sie anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Das Leichtkraftrad musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

