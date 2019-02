Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall

Meckenbeuren (ots)

Zwei leicht verletzte Personen sowie rund 60.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am heutigen Donnerstag gegen 15.00 Uhr auf der L 333 zwischen Tettnang und Friedrichshafen. Bei einem in Richtung Friedrichshafen fahrenden Mazda-Fahrer löste sich der angehängte Hänger und prallte in den Porsche eines entgegenkommenden 26-Jährigen. Anschließend schleuderte der Anhänger zurück und prallte gegen den VW-Tiguan eines hinter dem Mazda Herfahrenden. Sowohl der Porsche- als auch der VW-Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten von hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, die nicht mehr fahrbereiten Pkw abgeschleppt werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die L 333 Höhe Sibratshaus gesperrt werden.

