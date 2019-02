POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Meßkirch

Kontrollaktion

Im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollaktion des Zolls, dem Landratsamt und der Verkehrspolizei wurde am Mittwoch zwischen 09.00 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz der Stadthalle der Güterverkehr kontrolliert. Hierbei mussten zwei Fahrzeugkombinationen einer technischen Begutachtung zugeführt werden, davon war ein Gespann verkehrsunsicher, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Weiterhin musste einem Lkw mit Holzladung wegen Überladung die Weiterfahrt untersagt werden. Außerdem konnten mehrere Personen, die in Polizei- und Zollfahndungssystemen ausgeschrieben waren, angetroffen werden. Von insgesamt 46 kontrollierten Fahrzeugen mussten 32 wegen mangelnder Technik oder Ladungssicherung beanstandet werden.

Bad Saulgau

Alkoholisiert Unfall verursacht

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es Mittwochabend gegen 18.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 55-jährigen BMW- Lenker. Der Mann, der die Lindenstraße in Fahrtrichtung Tiefer Weg befuhr, wollte nach rechts in eine Straße abbiegen und holte hierzu nach links über die dortige Linksabbiegespur aus. Beim anschließenden Rechtsabbiegen prallte der 55-Jährige gegen den Fiat einer 35-jährigen Frau, die auf der Geradeausspur vorbeifahren wollte. Bei der Kollision wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme konnte von Beamten des Polizeireviers Atemalkoholgeruch bei dem 55-Jährigen festgestellt werden, weshalb sie einen Alkoholtest durchführten, der 1,6 Promille ergab. Daraufhin veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein. Die beiden Pkw, an denen ein Sachschaden von insgesamt 17.000 Euro entstand, wurden von Abschleppdiensten abtransportiert.

Bad Saulgau

Straßenverkehrsgefährdung mit anschließendem Unfall

Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen eine 73-jährige Autofahrerin, die am Mittwoch gegen 13.30 Uhr die L 280 von Tafertsweiler in Richtung Bolstern befuhr. Bereits auf Höhe der Kreuzung Bachhaupten / Wirnsweiler setzte sie trotz Sperrfläche und Abbiegespur zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lkw an und scherte so knapp vor dem Sattelzug ein, dass der Fahrer abbremsen musste. Kurz vor Bolstern setzte die 73-Jährige erneut zum Überholen eines 65-jähringen Lkw-Lenkers an. Nach dem Überholvorgang scherte die Frau zu früh nach rechts und streifte den Lkw. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 6.000 Euro.

Mengen

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden von 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 09.30 Uhr in der Hauptstraße. Eine 31-jährige Toyota-Fahrerin war vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf eine vor ihr stehende 76-jährige Citroen-Lenkerin aufgefahren. Durch den Aufprall wurde deren Fahrzeug auf den VW eines 47-jährigen Mannes geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß weiterhin fahrbereit.

Mengen

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 5.000 Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Kastellstraße, als ein 37-jähriger VW-Lenker wegen einem vor ihm abbiegenden Pkw anhalten musste. Eine nachfolgende 65-jährige Toyota-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Heck des VW. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit.

Pfullendorf

Arbeitsunfall

Ein 20-jähriger Mechaniker hatte versäumt vor Arbeiten an einem Hydraulikzylinder den Druck abzulassen, weshalb eine geringe Menge Hydrauliköl mit Hochdruck ihn an der Augenpartie traf. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der junge Mann in ein Krankenhaus geflogen.

Pfullendorf

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Montag zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes im Äußeren Mühlweg zu einem Sachschaden von über 2.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker war gegen einen abgestellten Nissan geprallt und anschließend weiter gefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, entgegen.

