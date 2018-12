POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Hitlergruß gezeigt

Wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Kriminalpolizei gegen eine Gruppe von Männern, die in der Nacht zum Sonntag, gegen 22.45 Uhr, am Bahnhof aufgefallen ist. Bei der Vorbeifahrt einer Streifenwagenbesatzung hatte ein bislang unbekannter Täter aus der etwa zwölfköpfigen Gruppe heraus den Hitlergruß gezeigt. Mit Unterstützung der Bundespolizei wurden daraufhin die Personalien der durchweg alkoholisierten Männer erhoben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Konstanz

Marihuana aufgefunden

Bei der Überprüfung eines 24-jährigen Mannes, der am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr von Beamten der Bundespolizei beim Rauchen eines Joints am Bahnhofplatz beobachtet worden war, konnten die Polizisten eine geringe Menge Marihuana auffinden und sicherstellen. Der junge Mann hat sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten

Konstanz

Kollision im Kreuzungsbereich

Sachschaden von rund 14.000 Euro ist in der Nacht zum heutigen Montag gegen 23.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Reichenau-/Rudolf-Diesel-Straße entstanden. Der 23-jährige Lenker eines Audi A6 hatte die rechte Geradeausspur der Reichenaustraße in Richtung Singen befahren und an der Kreuzung die Vorfahrt eines 32-Jährigen missachtet, der mit seinem 5er BMW die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Opelstraße befuhr. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden diese auf eine Verkehrsinsel geschoben, wo sie ein Straßenschild beschädigten und an einer Straßenlaterne zum Stehen kamen. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage an der Kreuzung ausgeschaltet. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Moos

Parkrempler geflüchtet

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag zwischen 12.30 Uhr und 20.15 Uhr einen in Höhe des Gebäudes "Obere Freiburgern 30" einen dort geparkten Daimler-Benz gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, entgegen.

Radolfzell

Unachtsamer Autofahrer

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr in der Bodenseestraße ereignet hat. Der 24-jährige Lenker eines Pkw war hinter einem 30-jährigen Autofahrer gefahren, der nach rechts in die Rommelstraße abbiegen wollte. Aufgrund eines Fußgängers musste er jedoch anhalten, was der 24-Jährige zu spät bemerkte und auf den Pkw seines Vordermannes auffuhr.

Singen

Autoscheiben eingeschlagen

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Sonntag an einem beim Sportplatz in der Jahnstraße abgestellten Pkw zwei Scheiben zertrümmerte. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Nach Streifvorgang geflüchtet

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 05.15 Uhr auf der Böhringer Straße ereignet hat und bei dem ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstanden ist. Der 40-jährige Lenker eines Kia war von Friedingen kommend in Richtung Singen gefahren, als ihm nach dem Ortsende in einer Kurve ein unbekannter Pkw-Lenker entgegenkam, der nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt. Der 40-Jährige musste deshalb nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen und touchierte hierbei mit seinem Fahrzeug ein Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher, der vermutlich einen grauen SUV der Marke VW fuhr, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/880-0, zu melden.

Singen

Alkoholisierte Autofahrerin

Sachschaden von rund 6.000 Euro hat eine 51-jährige Pkw-Lenkerin am Samstagabend gegen 16.30 Uhr in der Erzberger Straße angerichtet. Die deutlich alkoholisierte Frau, die von einem Zeugen beobachtet worden war, setzte sich in ihr Auto und prallte beim Versuch wegzufahren, gegen eine Hauswand. Die Unfallverursacherin konnte wenig später von der Polizei angetroffen und überprüft werden. Die Beamten veranlassten bei der 51-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den Führerschein. Während sich der Sachschaden an dem Gebäude auf rund 5.000 Euro beläuft, beträgt dieser am Auto etwa 1.000 Euro.

Singen

Auto aufgebrochen

In der Zeit von Samstagabend, 19.00 Uhr, bis Sonntagabend, 17.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf bislang nicht bekannte Weise einen in Höhe des Gebäudes Hauptstraße 8 abgestellten Pkw geöffnet und anschließend das Handschuhfach durchwühlt. Nachdem er dort offensichtlich nichts Wertvolles fand, öffnete der Unbekannte die Motorhaube und entwendete aus dem Motorraum die Batterie im Wert von rund 100 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Hauptstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Engen

Gestohlenes Handy und Haschisch aufgefunden

Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Mannes stellten Bundespolizisten am Samstagmorgen gegen 07.30 Uhr in der Bahnhofstraße ein gestohlenes Smartphone und eine kleinere Menge Haschisch fest. Der Tatverdächtige hat sich nun wegen Diebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Engen

Gefälschter Führerschein

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung wird einem 26-jährigen ausländischem Fahrzeuglenker zur Last gelegt, der am späten Sonntagabend gegen 22.40 Uhr von Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen auf der A 81 bei Eningen kontrolliert wurde. Wie die Polizisten bei der Überprüfung des Führerscheindokuments feststellten, handelt es sich um eine Totalfälschung.

Gottmadingen

Alkoholisierter Fahrzeuglenker

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Zöllner am Sonntagvormittag, gegen 10.45 Uhr, bei einem 33-Jährigen beim Zollamt Bietingen fest. Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen veranlassten bei dem Fahrzeugführer nach einem positiven Alkoholtest, der über ein Promille ergab, die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt.

Stockach

Umgestürzter Weihnachtsbaum

In der Nacht zum Sonntag hat ein auf dem Gustav-Hammer-Platz aufgestellter, etwa sechs Meter hoher Weihnachtsbaum den Windböen nicht mehr standgehalten und ist umgestürzt. Hierbei streifte er ein geparktes Auto, das dadurch leicht beschädigt wurde.

Stockach

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 28-jähriger Autofahrer, der am Samstagmorgen mit seinem Pkw fuhr. Beamte des Polizeireviers hatten das Fahrzeug des Mannes, von dem sie wussten, dass er keinen Führerschein hat, auf einem Parkplatz stehen sehen. Die Polizisten, denen gegenüber der hinzugekommene 28-Jährige angab, nicht selbst gefahren zu sein, konnten die Behauptung durch eine Zeugin schnell widerlegen. Der Mann hat sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten.

Mühlingen

Gegen Telefonmast geprallt

Unverletzt hat ein 41-jähriger Autofahrer am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr eine Kollision mit einem Telefonmast bei Mühlingen überstanden. Der Mann hatte die K 6109 von Zoznegg kommend in Richtung Schwackenreute befahren und nach seinen Angaben die Abzweigung in Richtung B 313 zu spät erkannt. Er kam deshalb nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem Auto gegen einen Telefonmast, der dabei abgeknickt wurde. Während am Pkw ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand, kann dieser am Telefonmast noch nicht beziffert werden.

