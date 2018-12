POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

Körperverletzung

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung in der Nacht zum Samstag gegen 02.15 Uhr am Romanshorner Platz. Ein 30-jähriger Angestellter einer Sicherheitsfirma bemerkte im Bereich der dort aufgestellten Eislaufbahn vier unbekannte männliche Personen, zwei von ihnen befanden sich wiederrechtlich auf der Eisbahn. Nachdem die Männer trotz Aufforderung die Bahn nicht verließen, wollte der Sicherheitsmann mit seinem Handy die Polizei verständigen. Daraufhin schlug einer der Personen ihm das Handy mit dem Fuß aus der Hand. Bei der nachfolgenden tätlichen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte dem Wachmann mit der Faust ins Gesicht, der hierdurch verletzt wurde. Anschließend flüchteten die vier Männer in Richtung Hinterer Hafen. Von den Männern liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: alle vier Männer sind ungefähr 20 Jahre alt, einer hatte einen weißen Kapuzenpullover getragen, ein anderer war schwarz angezogen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu informieren.

Autofahrer alkoholisiert

Durch seine unsichere Fahrweise war ein 63-jähriger Autofahrer am Samstagabend gegen 19.45 Uhr in der Ravensburger Straße einem Zeugen aufgefallen, weshalb die Polizei im Anschluss den 63-Jährigen kontrollierte. Der Mann zeigte bei der Kontrolle deutliche Ausfallerscheinungen, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser eine Alkoholisierung von 0,9 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Alkoholisierter Autofahrer

Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 48-jähriger Autofahrer, der in der Nacht zum Samstag gegen 01.45 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in der Flugplatzstraße angehalten und überprüft wurde. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der 1,1 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Alkoholisierter Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierten am frühen Samstagmorgen gegen 03.00 Uhr in der Zeppelinstraße einen 37-jährigen Autofahrer. Nachdem Anzeichen einer Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt worden waren, wurden sowohl ein Atemalkoholtest als auch ein Drogenvortest durchgeführt. Beide Tests verliefen positiv, weshalb die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und die Weiterfahrt untersagten.

Körperverletzung- Zeugenaufruf

Aus bislang unbekannten Gründen wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr ein 20-jähriger Mann von zwei unbekannten Männern in der Montfortstraße attackiert. Wie der junge Mann gegenüber der Polizei angab, hatte er auf dem Gehweg auf ein Taxi gewartet, als zwei Männer auf ihn zukamen und ihn niedergeschlagen hätten. Sie hätten ihn mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen und mit den Füßen in den Bauch getreten. Mehrere Schläge wären auf den Kehlkopf erfolgt, weshalb der Geschädigte schwer Luft bekommen habe. Die unbekannten Männer flüchteten im Anschluss mit zwei Fahrrädern in Richtung Busbahnhof. Von einem Rettungswagen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Von den unbekannten Männern liegen folgende Beschreibungen vor: 1. Täter: etwa 185 cm groß, schwarzer Parka, südländisches Aussehen. 2. Täter: etwa 180 cm groß, grüner Parka, südländisches Aussehen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu wenden.

Sachbeschädigung

Durch einen Zeugen wurde am Sonntag gegen 17.45 Uhr ein unbekannter Täter bemerkt, der die Wand der Unterführung Friedrichstaße/Eckenerstraße mit den Ziffern "369" besprühte. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: 160-165 cm groß, schwarzer Bart, grüne Jacke mit Kapuze, dunkle/schwarze Hose. Er trug eine weiße Plastiktüte mit sich. Zeugen, die den Unbekannten gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in der Ravensburger Straße ereignete. Ein in Richtung Meckenbeuren fahrender 21-jähriger Opel-Lenker wollte nach links in die Dietostraße einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 41-jährigen BMW-Fahrer. Dieser hatte noch versucht die Kollision durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision weiterhin fahrbereit.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Nachfahrt und anschließender Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 19.15 Uhr stellten Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen bei einem 17-Jährigen fest, dass dieser, ohne die nötige Fahrerlaubnis zu haben, einen augenscheinlich umgebauten und frisierten Motorroller fuhr. Der Motorroller wurde zur weiteren Überprüfung beschlagnahmt. Der Fahrer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, zudem wird die Führerscheinstelle unterrichtet.

Unfallflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kam es am Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Kalchenstraße zu einem Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ein unbekannter Fahrzeuglenker hatte einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai gestreift und war anschließend weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Lenker eines Mazda befuhr in der Nacht zum heutigen Montag gegen 02.45 Uhr die Seestraße in Richtung Meckenbeuren. Als dieser einen nachfolgenden Streifenwagen bemerkte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug sehr stark. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit fuhr er geradeaus über den Kreisverkehr Lochbrücke, kam im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam in der angrenzenden Obstplantage zum Stehen. Der Autofahrer flüchtete zu Fuß weiter und konnte unerkannt entkommen. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen nach dem Fahrzeugführer dauern an.

Unfallflucht nach Parkrempler

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Hauptstraße begangen hat. Der Unbekannte prallte beim Rückwärtsfahren mit seinem Anhänger gegen die Stoßstange des hinter ihm abgestellten VW Beetle und schob diesen auf einen Begrenzungspfosten. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Anhängergespann weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Alkoholisierter Radfahrer

Sichtlich alkoholisiert war ein 41-jähriger Fahrradfahrer, der zuvor den Radweg von Ittendorf nach Markdorf befahren hatte und gestürzt war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,8 Promille. Der verletzte Radfahrer wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

