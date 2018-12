Bad Waldsee (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger, welcher am Sonntag, gegen 02.45 Uhr, in der Straße "Beim Ried" auf dem Parkplatz einer Diskothek, von einem Pkw Opel erfasst wurde. Der Fahrzeuglenker prallte beim Rückwärtsfahren gegen den 43-jährigen Mann und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der 30-jährige Fahrzeuglenker ermittelt und mit dem Verursacherfahrzeug im Landkreis Biberach festgestellt werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

