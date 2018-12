POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Meßkirch

Scheibe eingeschlagen - Zeugenaufruf

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der vergangenen Nacht zwischen 00.00 Uhr und 05.50 Uhr in der Straße Unterm Ablaß begangen wurde. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Zugangstüre eines Autowaschparks ein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel.: 07571 104-0, in Verbindung zu setzen.

Steinbronnen

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Nicht unerheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Freitag um 07.45 Uhr auf der L 283 bei Steinbronnen ereignete. Der Fahrer eines weinroten japanischen Pkw mit SIG- Zulassung überholte trotz Überholverbot einen vor ihm in Richtung Bierstetten fahrenden Lkw. Als ein Fahrzeug entgegenkam, scherte der Pkw auf den rechten Fahrstreifen ein und touchierte hierbei das Führerhaus des Lkw vorne links. Beide Fahrzeuge hielten nach dem Vorfall zunächst an, wobei der Pkw-Lenker kurz darauf, ohne mit dem Geschädigten Kontakt aufzunehmen, in Richtung Bierstetten weiterfuhr. Der Pkw dürfte auf der rechten Seite erheblich beschädigt sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581 482-0, Kontakt aufzunehmen.

Ostrach - Unterweiler

Traktor streift Pkw - Zeugenaufruf

Sachschaden in Höhe von 1000.- entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern um 15.15 Uhr in der Königseggwalder Straße in Höhe des Gasthauses Schwanen ereignete. Eine Suzuki-Lenkerin fuhr in Richtung Königseggwald, als ein entgegenkommender Traktor ihren Außenspiegel streifte und hierbei komplett zerstörte. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581 4820, in Verbindung zu setzen.

