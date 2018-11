POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Schlier

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Person sowie rund 500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 09.00 Uhr in der Jahnstraße. Ein Jugendlicher fuhr mit einem Mofaroller ortseinwärts, musste aufgrund Gegenverkehrs vor einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw bremsen und stürzte. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, Familienangehörige versorgten seinen Roller.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der am Sonntag und am Montag den Lack an einem auf einem Parkplatz in der Albert-Schweizer-Straße abgestellten Mercedes-Benz zerkratzte. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rund 1.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall zwischen Mittwoch, 06.30 Uhr und Donnerstag, 22.30 Uhr auf einem Parkplatz am Bahnhofsplatz. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Daimler-Benz Kombi und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, beim Polizeirevier Ravensburg, 0751/803-3333, anzurufen.

Baindt

Zeugenaufruf

Wegen Nötigung und falschen Überholens ermitteln Polizeibeamte des Polizeireviers Weingarten gegen einen 48- und einen 51-jährigen Autofahrer. Die Fahrer eines grauen Porsche Panamera und eines schwarzen VW GTI vielen am Montag gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Ulm aufgrund ihrer Fahrweise auf der B 30 auf. Zeugen, die genaue Angaben zu den Fahrmanövern der Beteiligten geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu informieren.

Aulendorf

Einbruch

Offensichtlich nichts Stehlenswertes fanden unbekannte Täter zwischen Freitag, 13.00 Uhr und Montag, 07.30 Uhr bei einem Einbruch in eine Schule in der Arnold-Janssen-Straße. Die Unbekannten, die gewaltsam über ein Kellerfenster in das Gebäude eingedrungen waren, richteten dort nicht unerheblichen Sachschaden an. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, anzurufen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.K-Einbruch.de

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.30 Uhr in der Peter-Dörfler-Straße. Ein 77-Jähriger streifte mit seinem Audi einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot und verständigte anschließend die Polizei zur Unfallaufnahme.

Kißlegg

Diebstahl

Offenbar nichts Stehlenswertes fand ein unbekannter Täter, der zwischen Sonntag, 13.00 Uhr und Montag, 08.00 Uhr im Neubaugebiet von Waltershofen gewaltsam die Metalltür eines Bauwagens in der Bachstraße aufgebrochen hat. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, 07529/97156-0, zu melden.

Isny im Allgäu

Sachbeschädigung

Etwa 500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der am Freitag zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr den Lack eines geparkten Ford zerkratzte. Der Unbekannte ritzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand vier längere Kratzer in die Fahrertür des in der N.D.-de-Gravenchon-Straße geparkten Pkw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu informieren.

