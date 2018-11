POL-KN: Brand Bodman-Ludwigshafen

Konstanz (ots) -

Brand

Mit schweren Brandverletzungen musste eine 38-jährige Frau am heutigen Dienstag nach notärztlicher Versorgung vor Ort gegen 14.50 Uhr mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Eine zufällig vorbeigehende Passantin, die auf das Feuer im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Kaiserpfalzstraße aufmerksam geworden war, klingelte an der Brandwohnung und machte die 38-jährige Bewohnerin auf den Brand aufmerksam. Vermutlich um diesen zu löschen ging die Frau zurück in ihre Wohnung und kam wenig später mit schweren Brandverletzungen zurück. Die Freiwillige Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen, die mit sechs Fahrzeugen und 34 Mann vor Ort waren und von der Freiwilligen Feuerwehr Stockach unterstützt wurden, konnte den Brand löschen. Der Schaden dürfte bei rund 50.000 Euro liegen. Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes zur Brandursache dauern noch an.

