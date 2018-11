POL-KN: Mitteilungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) -

Friedrichshafen

Radfahrer stürzt

Schwerverletzt wurde ein 19-jähriger Fahrradfahrer am Montagabend gegen 22.15 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in der Maybachstraße ins Krankenhaus gebracht. Laut seinen Angaben war er zuvor vermutlich in ein Schlagloch gefahren und die Fahrradkette sprang hierdurch aus ihrer Führung. Er trat daraufhin ins Leere und bekam Übergewicht nach vorne. Infolgedessen flog er über die Lenkstange seines Fahrrades und verletzte sich am Kopf. Einen Fahrradhelm trug der 19-Jährige nicht.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Autofahrer

Ein 27-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer nahm Dienstagnacht gegen 03.00 Uhr einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen fast die Vorfahrt an der Kreuzung Charlottenstraße / Ailinger Straße und bremste abrupt sein Fahrzeug ab. Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle hatten die Polizisten Atemalkoholgeruch bei dem 27-jährigen Fahrer bemerkt. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der 2,0 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

Eriskirch

Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht zwei Autofahrer, die am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr auf der B 31 zwischen Friedrichshafen und Eriskirch unterwegs waren und möglicherweise von einem 19-jährigen BMW-Fahrer gefährdet worden waren. Dieser hatte die Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen befahren und war aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Als er ruckartig zurücklenken wollte, übersteuerte er das Fahrzeug und schleuderte quer über die Fahrbahn in den rechten Straßengraben. Der 19-jährige wurde zur vorsorglichen Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet die beiden Autofahrer und Zeugen, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Neukirch

Verkehrsunfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein Unbekannter am Samstag zwischen 08.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Tettnanger Straße begangen hat. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen am Fahrbahnrand abgestellten VW Golf und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, entgegen.

Salem

Alkoholisierter Autofahrer

Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 68-jähriger Autofahrer, der am Montag gegen 23.00 Uhr von Beamten des Polizeireviers Überlingen in der Bodenseestraße angehalten und überprüft wurde. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der 1,1 Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.

