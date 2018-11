POL-KN: Mitteilungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Auto zerkratzt an zwei möglichen Tatorten

Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 12.15 Uhr und 15.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in den Käppeleswiesen oder in der Hornsteiner Straße die beiden Türen der Fahrerseite eines grauen Daimler Benz mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Sigmaringen

Reifen zerstochen

Gleich vier Fahrzeuge wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag von 23.30 Uhr bis 00.00 Uhr von unbekannten Tätern beschädigt. Den auf einem Parkplatz im Würthweg abgestellten Pkw wurden zum Teil zwei Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Laut Zeugen soll es sich bei dem Täter um eine männliche, 170-180 cm große Person handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizheirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, entgegen.

Mengen

Auffahrunfall

Keine Verletzten, aber Sachschaden von etwa 8.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montag gegen 18.00 Uhr auf der L 268. Ein 64-jähriger Dacia-Lenker befuhr die Blochinger Straße ortsauswärts und musste verkehrsbedingt an einem Kreisverkehr halten. Eine nachfolgende 74-jährige Opel-Fahrerin prallte vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit gegen das Heck des Dacia. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Gammertingen

Einbruch

Bargeld und eine Playstation mit vier Konsolen entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag aus Büroräumlichkeiten des städtischen Jugendbüros Gammertingen in der Sigmaringer Straße. Gewaltsam Zutritt hatte sich der Unbekannte verschafft, anschließend Türen und Aktenschränke aufgebrochen und diese nach Diebesgut durchsucht. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, zu melden.

Bad Saulgau

Mehrere Spindaufbrüche im Thermalbad

Mit Gewalt hat ein unbekannter Täter mehrere Spinde am Montag zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr im Thermalbad aufgebogen und durchsuchte sie nach Bargeld. Er entwendete Bargeld aus einem Geldbeutel. Personen, die in der Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu wenden.

