POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Bad Wurzach

Einbruch

Wie erst jetzt angezeigt wurde, erbeutete ein unbekannter Täter vorletztes Wochenende Bargeld und Schmuck bei einem Einbruch in zwei Einfamilienhäuser im Berchtoldweg und im Eugen-Vogt-Weg. Der Unbekannte hebelte die Terrassen- bzw. Balkontür auf und verschaffte sich so Zugang. Nach dem Einbruch zog der unbekannte Täter die aufgehebelten Türen derart geschickt zu, dass der Einbruch zunächst nicht aufgefallen war. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564/2013, zu melden.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Rund 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der am Sonntag gegen 15.30 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe eines ehemaligen Autohauses in der Charlottenstraße einwarf. Die hinzugerufene Feuerwehr Ravensburg verschloss das Schaufenster mit einer Holzplatte. Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Gewahrsam

Wegen Missbrauchs von Notrufen und Beleidigung muss sich ein alkoholisierter 30-Jähriger verantworten, der am Sonntag gegen 19.45 Uhr mehrfach über den Polizeinotruf wahrheitswidrig eine Schlägerei am Bahnhofsplatz meldete und beim Eintreffen der Beamten mit einer Bierflasche warf, diese Beleidigte und sich derart aggressiv verhielt, dass er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden musste.

Schlier

Sachbeschädigung

Etwa 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 08.00 Uhr vermutlich mit den Füßen gegen einen in der Straße "Breite Äcker" geparkten Pkw trat und zudem den Lack zerkratzte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum unbekannten Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, anzurufen.

Weingarten

Sachbeschädigung

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter zwischen Freitag, 12.00 Uhr und Montag, 07.30 Uhr am Vordach einer Schule in der Sauterleutestraße. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Wangen im Allgäu

Einbruch

Offenbar nichts Stehlenswertes fand ein unbekannter Täter, der zwischen Donnerstag, 00.00 Uhr und Sonntag, 11.15 Uhr in ein Vereinsgebäude im Auwiesenweg eingebrochen ist. Dort hebelte der Unbekannte gewaltsam mehrerer Türen auf und verursachte dabei einen nicht unerheblichen Sachschaden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik erfahrungsgemäß viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 50 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Tel. 0751 803-2420. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

