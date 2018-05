POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Tatverdächtige ermittelt

Als Tatverdächtiger zu zwei Gelddiebstählen konnte jetzt ein 40-Jähriger von Beamten des Polizeireviers ermittelt werden, der am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr eine an der Wand eines Ökonomiegebäudes in Hinzistobel angebrachte Kasse aufbrach und daraus rund 40 Euro entwendete. Dem mutmaßlichen Täter wird noch ein weiterer Diebstahl am vergangenen Sonntag zur Last gelegt. An diesem Tag begleitete er einen 24-Jährigen, der ebenfalls die Metallbox aufbrach und das darin befindliche Bargeld herausnahm. Anhand der Auswertung von Videoaufnahmen konnten über den Pkw, mit dem die Tatverdächtigen vorgefahren waren, die beiden Männer identifiziert werden. Sie haben sich nun wegen der Einbruchsdiebstähle zu verantworten.

Ravensburg

Pkw aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch hat ein unbekannter Täter, zwischen 20.15 und 10.00Uhr, an zwei im Hüttenberger Weg in Torkenweiler abgestellten Autos jeweils ein Fenster eingeschlagen und anschließend aus einem der Fahrzeuge den Airbag aus dem Lenkrad ausgebaut und entwendet. Außerdem versuchte der Unbekannte das Navigationsgerät auszubauen, was ihm jedoch nicht gelang. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges im Hüttenberger Weg beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Auto zerkratzt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstagabend, 19.30 Uhr, bis Mittwochmittag, 12.00 Uhr, in Höhe des Gebäudes Zogenfeldstraße 19 begangen hat. Der Unbekannte zerkratzte an einem dort abgestellten Auto die Beifahrertür und richtete einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Zogenfeldstraße beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Ravensburg

Sprechanlage beschädigt

Nachdem ein Zeuge in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 23.30 Uhr eine männliche Person beobachtet hatte, die sich in der Weinbergstraße bei der Einfahrt zu den Parkplätzen des Heilig-Geist-Spitals in verdächtiger Weise an der dortigen Sprechanlage zu schaffen machte, stellte eine Polizeistreife kurz darauf fest, dass der Unbekannte die Sprechanlage aus der Halterung gerissen hatte. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Grünkraut

Unachtsam gewendet

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr in der Bodnegger Straße ereignet hat. Der 64-jährige Lenker eines Pkw war in Richtung Bodnegg gefahren und hatte hinter einem Mercedes-Vito, dessen Fahrer nach links abbiegen wollte, gewendet. Hierbei übersah er eine entgegenkommende 27-jährige Autofahrerin und prallte mit deren Daimler-Benz zusammen. Während die beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben, musste der Pkw der Frau von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.

Eberhardzell

Fensterscheibe beschädigt

Wie erst jetzt angezeigt wurde, haben mehrere Jugendliche in der Nacht zum ersten Mai gegen 23.00 Uhr an einem Wohngebäude in der Hummertsrieder Straße walnussgroße Steine gegen die Hauswand geworfen und dabei eine Fensterscheibe beschädigt. Einer der Jugendlichen soll eine schlaksige Figur haben und ein rotes T-Shirt getragen haben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf nahezu 300 Euro. Personen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, zu wenden.

Aulendorf

Diebstahl und Sachbeschädigung

In der Zeit von Montagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Schulgelände des Studienkollegs St. Johann in Steinenbach einen Gullideckel sowie die Abdeckung eines Mülleimers entwendet. Außerdem beschädigten Sie eine Holzbank, als sie diese aus ihrer Verankerung hoben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei dem Studienkolleg beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu melden.

Berg

Autofahrer übersieht Radfahrer

Zum Glück nur leichtere Verletzungen erlitt ein 71-jähriger Radfahrer am Mittwochvormittag gegen 10.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Berg. Der 61-jährige Lenker eines Pkw hatte vom Brunnenplatz kommend nach rechts in die L 291 in Richtung Ravensburg einbiegen wollen und war, nachdem er zunächst nach links geschaut hatte, weitergerollt. Hierbei prallte er mit dem Radfahrer zusammen, der den Radweg von rechts kommend befuhr. Bei seinem Sturz auf die Straße dürfte der getragene Fahrradhelm den 71-Jährigen vor schwereren Verletzungen bewahrt haben. Der Radfahrer verzichtete zwar auf die Verständigung des Rettungsdienstes, wurde aber dennoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Baienfurt

Autofahrerin prallt gegen Leitplanke

Mit dem Schrecken davongekommen ist eine 40-jährige Autofahrerin, die am Mittwochnachmittag gegen 12.50 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 314 verunglückte. Die Frau hatte die Landesstraße in Richtung Bergatreute befahren und war nach ihren Angaben aufgrund plötzlich auftretender Schmerzen nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort mit ihrem Fahrzeug gegen die Leitplanke geprallt. An ihrem Pkw entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Neben der Polizei befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Bergatreute mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz.

Argenbühl

Polizei sucht Geschädigten

Beim Ausparken ist eine 80-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstagnachmittag, zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, gegen ein schwarzes Auto, das auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der "Freie Bauernstraße" abgestellt war, geprallt. Da die Unfallverursacherin keine weiteren Angaben zu dem beschädigten Auto machen konnte, bittet die Polizei den Geschädigten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, in Verbindung zu setzen.

Wangen

Verkehrszeichen beschädigt

Wie jetzt erst angezeigt wurde, haben unbekannte Täter am vergangenen Samstag mehrere Verkehrszeichen zwischen Nieratzer Bad und Oberau aus dem Boden gerissen und von der Argenbrücke in die Argen geworfen. Personen, die im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu wenden.

Wangen

Kaffeemaschine gestohlen

Aus dem Vorraum der Argensporthalle im Aumühlenweg hat ein unbekannter Täter am Mittwochmorgen, zwischen 07.00 -08.00 Uhr, eine Kaffeemaschine im Wert von rund 700 Euro entwendet. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei der Argen-Sporthalle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, aufzunehmen.

Kißlegg

Arbeitsunfall

Vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste ein 60-jähriger Arbeiter, der am Mittwochvormittag gegen 10.25 Uhr von einer Leiter gestürzt war. Der Mann hatte in einem Firmengebäude Installationsarbeiten durchgeführt und stand dazu auf einer etwa zwei Meter hohen Bockleiter. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der 60-Jährige von der Leiter und zog sich Verletzungen unbekannten Ausmaßes zu. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des Unfalls dauern an.

Leutkirch

Nach Streifvorgang geflüchtet

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker angerichtet, der in der Zeit von Dienstagvormittag, 10.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 08.00 Uhr, einen in Höhe des Gebäudes Brühlstraße 33 abgestellten Opel vermutlich beim Vorbeifahren streifte. Personen, die im fraglichen Zeitraum den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu melden.

Leutkirch

Drogen aufgefunden

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 34-jähriger Mann zu verantworten, der in der Nacht zum heutigen Donnerstag, kurz nach 03.00 Uhr, von Beamten des Polizeireviers in einer Gemeinschaftsunterkunft angetroffen und überprüft wurde. Die Polizisten stellten bei dem Tatverdächtigen nahezu 50 Gramm Amphetamin sicher, die er eigenen Angaben zufolge gewinnbringend weiter veräußern wollte. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest und stellten die Drogen sicher.

Aitrach

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 3.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 12.50 Uhr in der Hauptstraße entstanden. Die 75-jährige Lenkerin eines VW-Golf war vom Sankt-Konrad-Weg nach rechts in die Hauptstraße eingebogen und hatte hierbei einen von links kommenden 20-jährigen Autofahrer übersehen. Bei dem seitlichen Streifvorgang der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

